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Федотов — о травме защитника ЦСКА Фукса: почувствовал мышечное напряжение

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие защитника Бруно Фукса в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».
Федотов — о травме защитника ЦСКА Фукса: почувствовал мышечное напряжение
  • РИА Новости

«Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжёлом поле. Он сыграл полный матч два дня назад», — цитирует Федотова пресс-служба армейского клуба.

Тренер также рассказал, почему принял решение заменить в середине второго тайма Милана Гайича.

«Ему стало некомфортно, у него высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всём теле, серьёзную ломоту. Поэтому Милан попросил замену», — добавил Федотов.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Федотова. В составе столичного клуба дубль оформил Фёдор Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Мамомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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