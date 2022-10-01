Федотов — о травме защитника ЦСКА Фукса: почувствовал мышечное напряжение

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие защитника Бруно Фукса в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».

«Почувствовал мышечное напряжение, не стали рисковать на тяжёлом поле. Он сыграл полный матч два дня назад», — цитирует Федотова пресс-служба армейского клуба.

Тренер также рассказал, почему принял решение заменить в середине второго тайма Милана Гайича.

«Ему стало некомфортно, у него высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всём теле, серьёзную ломоту. Поэтому Милан попросил замену», — добавил Федотов.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Федотова. В составе столичного клуба дубль оформил Фёдор Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Мамомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.