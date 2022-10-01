В «Санта-Коломе» сообщили, что хавбек Башкиров готовит документы для подписания контракта

Владелец андоррского клуба «Санта‑Колома» Дэн Мильштейн рассказал, что российский полузащитник Евгений Башкиров готовит документы для подписания контракта.

«Евгений сейчас находится в Андорре, пока тренируется по собственной программе. Собирает иммиграционные документы для того, чтобы подписать контракт, и мы могли его заявить. Всë в процессе, просто занимает какое‑то время», — цитирует Мильштейна «Матч ТВ».

31-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». В 2019 году он присоединился к польскому клубу «Заглембе», провёл за него 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Башкиров не хочет играть в России и ищет варианты в Европе.