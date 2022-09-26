Metaratings: хавбек Башкиров не хочет играть в России и ищет варианты в Европе

Полузащитник Евгений Башкиров не хочет выступать в России и планирует продолжить карьеру в Европе.

«Уфа» проявляла интерес к Башкирову, но игрок отказался от переговоров, так как не хочет выступать в России и планирует продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.ru.

31-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». В 2019 году он присоединился к польскому клубу «Заглембе», провёл за него 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев оценил шансы усилить состав своей команды Башкировым.