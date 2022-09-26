военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Metaratings: хавбек Башкиров не хочет играть в России и ищет варианты в Европе

Короткая ссылка
Полузащитник Евгений Башкиров не хочет выступать в России и планирует продолжить карьеру в Европе.
Metaratings: хавбек Башкиров не хочет играть в России и ищет варианты в Европе
  • РИА Новости

«Уфа» проявляла интерес к Башкирову, но игрок отказался от переговоров, так как не хочет выступать в России и планирует продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.ru.

31-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин». В 2019 году он присоединился к польскому клубу «Заглембе», провёл за него 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев оценил шансы усилить состав своей команды Башкировым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить