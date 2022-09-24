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Дмитрий Черышев: «Санта-Колома» возобновила переговоры с Башкировым

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Главный тренер андоррского ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев оценил шансы усилить состав своей команды российским полузащитником Евгением Башкировым.
Дмитрий Черышев: «Санта-Колома» возобновила переговоры с Башкировым
  • Gettyimages.ru
  • © Epsilon

«Да, переговоры с Башкировым снова возобновили, но как всё сложится, пока непонятно. Летом с Евгением мы уже общались, но потом он пропал. Сначала ему нужно приехать. Как мне сказали, свободных агентов можно заявлять до декабря», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

31-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин». В 2019 году он присоединился к польскому клубу «Заглембе», провёл за него 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Уфа» пытается договориться с хавбеком Башкировым.

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