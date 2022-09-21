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«Матч ТВ»: «Уфа» пытается договориться с хавбеком Башкировым

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Полузащитник Евгений Башкиров, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Уфе».

«Уфа» ведёт переговоры с полузащитником Башкировым, сообщает «Матч ТВ».

31-летний Башкиров является воспитанником «Зенита». Футболист выступал за «Томь», «Крылья Советов», «Рубин». В 2019 году присоединился к польскому клубу «Заглембе». Он провёл за него 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба из столицы Башкирии.

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