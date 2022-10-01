военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гадамчик: недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге негативно скажется на командах

Короткая ссылка
Президент Чешской хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик высказался о возможном недопуске российских игроков на матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. 
Гадамчик: недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге негативно скажется на командах
  • Gettyimages.ru

«Я понял бы, если бы мы сказали, что нужно отменить матчи. Но если мы скажем команде, что кого-то исключим, то фактически нарушим психологию игроков в будущем», — цитирует Гадамчика Sport.cz.

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек призвал отказать российским игрокам НХЛ в выдаче виз для посещения страны.

Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоится в Праге, где 7 и 8 октября пройдут два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.

Ранее олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал решение не вызывать в сборную Чехии игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить