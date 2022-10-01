Гадамчик: недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге негативно скажется на командах

Президент Чешской хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик высказался о возможном недопуске российских игроков на матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге.

«Я понял бы, если бы мы сказали, что нужно отменить матчи. Но если мы скажем команде, что кого-то исключим, то фактически нарушим психологию игроков в будущем», — цитирует Гадамчика Sport.cz.

Напомним, что министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек призвал отказать российским игрокам НХЛ в выдаче виз для посещения страны.

Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоится в Праге, где 7 и 8 октября пройдут два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.

Ранее олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал решение не вызывать в сборную Чехии игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).





