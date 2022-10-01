Гадамчик: недопуск россиян на матчи НХЛ в Праге негативно скажется на командах
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«Я понял бы, если бы мы сказали, что нужно отменить матчи. Но если мы скажем команде, что кого-то исключим, то фактически нарушим психологию игроков в будущем», — цитирует Гадамчика Sport.cz.
Напомним, что министр иностранных дел Чехии Мартин Смолек призвал отказать российским игрокам НХЛ в выдаче виз для посещения страны.
Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоится в Праге, где 7 и 8 октября пройдут два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.
Ранее олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал решение не вызывать в сборную Чехии игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).