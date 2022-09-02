Гашек считает необоснованным решение не вызывать чешских игроков КХЛ в сборную

Олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал решение не вызывать в сборную Чехии игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наш демократический парламент за 180 дней так и не принял закон, запрещающий работу в России. И я не видел, чтобы гражданам Чехии рекомендовали не работать в России. Я призываю вас объяснить, за что игрокам закрыли дверь в сборную», — цитирует бывшего голкипера московского «Спартака» Isport.

Он напомнил, что президент Федерации хоккея Чехии (ФХЧ) Алоис Гадамчик чётко дал понять, что не видит причин исключать из сборной за игру в КХЛ.

«Я в курсе, что в исполнительном комитете 11 человек, а у его главы есть только один голос. Но его июньское заявление дало явный сигнал игрокам, что они могут ехать в КХЛ», — добавил Гашек.

Исполнительный комитет ФХЧ 25 августа запретил вызывать в национальную команду игроков из клубов КХЛ из-за ситуации на Украине.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год.

Ранее Гашек сообщил, что уедет в США в случае ухудшения ситуации между Россией и Украиной.