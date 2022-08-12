Гашек уедет в США в случае ухудшения ситуации между Россией и Украиной

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек сообщил, что в ближайшее время может переехать жить из Чехии в США.

«Если что-то случится в Европе — а мы знаем, какая ситуация на Украине. И если я почувствую себя в опасности, мне есть куда переехать. Баффало — это место, куда я всегда могу вернуться. Это мой второй дом», — цитирует Гашека пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гашек ранее предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Чешский голкипер завоевал золотые медали Олимпиады 1998 года в Нагано. Гашек большую часть карьеры выступал за клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» (с 1992 по 2001 год).

Ранее легендарный чехословацкий форвард Йозеф Голонка высказался относительно свитера, который подарил ему президент России Владимир Путин в 2020 году.