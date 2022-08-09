Чехословацкий хоккеист Голонка не видит смысла возвращать подарок Путина

Легендарный чехословацкий форвард Йозеф Голонка высказался относительно свитера, который подарил ему президент России Владимир Путин в 2020 году.

«У меня нет причин возвращать его. Я верю, что политика не должна вмешиваться в спорт. Я человек, далёкий от политики. Моя политика всегда была такой: побеждать и радовать, делать счастливыми фанатов. Это «джерси» я хорошо припрятал», — приводит слова Голонки Sport.cz.

Он также заявил, что его удивили слова Гашека, который критикует чешских игроков, выступающих в России. По его словам, примечателен тот факт, что даже Ягр не высказался на эту тему.

«Когда я играл в хоккей, среди россиян у меня было много и врагов, и друзей», — добавил Голонка.

Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о предложении Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.