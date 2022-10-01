Слуцкий о матче «Рубин» — «Арсенал»: про первый тайм даже говорить нечего

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча 12‑го тура Первой Лиги казанского клуба с тульским «Арсеналом».

«Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу тульского клуба.

У казанской команды отличился Дмитрий Кабутов (69-я минута). У «Арсенала» дубль оформил Евгений Луценко (35-я, 42-я).

«Арсенал» (22 очка) располагается на третьей строчке. «Рубин» (19) находится на шестом месте.

Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил, за счёт чего «Арсенал» обыграл «Рубин».