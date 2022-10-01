Слуцкий о матче «Рубин» — «Арсенал»: про первый тайм даже говорить нечего
- РИА Новости
«Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу тульского клуба.
У казанской команды отличился Дмитрий Кабутов (69-я минута). У «Арсенала» дубль оформил Евгений Луценко (35-я, 42-я).
«Арсенал» (22 очка) располагается на третьей строчке. «Рубин» (19) находится на шестом месте.
Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил, за счёт чего «Арсенал» обыграл «Рубин».