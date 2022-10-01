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Аджоев объяснил, за счёт чего «Арсенал» обыграл «Рубин»

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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу тульского клуба над «Рубином» в матче 12-го тура Первой лиги.
Аджоев объяснил, за счёт чего «Арсенал» обыграл «Рубин»
  • РИА Новости

«Приятно, что во встрече с таким соперником «Арсенал» заслуженно набрал три очка. После перерыва пришлось сложнее, но благодаря характеру и бойцовским качествам смогли выстоять и удержать победный счёт. Это очень ценно», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу тульского клуба.

У казанской команды отличился Дмитрий Кабутов (69-я минута). У «Арсенала» дубль оформил Евгений Луценко (35-я, 42-я).

«Арсенал» (22 очка) располагается на третьей строчке. «Рубин» (19) находится на шестом месте.

Ранее полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о выступлениях казанцев в нынешнем сезоне.

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