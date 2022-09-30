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Иванов: сделаем всё, чтобы выполнить задачу и вернуть «Рубин» в РПЛ

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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о выступлениях казанцев в нынешнем сезоне.
Иванов: сделаем всё, чтобы выполнить задачу и вернуть «Рубин» в РПЛ
  • РИА Новости

«Против нас все играют от ножа, кто-то за победу над нами обещает двойные премиальные. Прекрасно понимаем, что в Казани болельщики ждут от «Рубина» только побед. Мы сделаем всё, чтобы выполнить задачу и вернуть клуб в Премьер-лигу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По его словам, команду невозможно построить за три месяца. При этом Иванов отметил, что в «Рубин» пришло много новичков, поэтому целостности в игре не хватает.

Иванов перешёл в казанский клуб в июле 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник «Рубина» провёл восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

Казанский клуб после 11 туров с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует владикавказская «Алания» с 22 баллами.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от ярославского «Шинника» в матче 11-го тура Первой лиги России по футболу.

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