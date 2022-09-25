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Слуцкий — о поражении «Рубина» от «Шинника»: всё решил один эпизод

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины поражения от ярославского «Шинника» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Слуцкий — о поражении «Рубина» от «Шинника»: всё решил один эпизод
  • РИА Новости

«В перерыве я сказал, что всё решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. То, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру — огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Он признался, что ожидал упорной борьбы от ярославской команды.

«У «Шинника» много длинных передач, пытались срабатывать в зоне подбора, действовать агрессивно. Но понятно, что команда, тем более дома, будет играть именно в такой футбол», — добавил Слуцкий.

«Рубин» потерпел поражение в гостях от «Шинника» со счётом 0:1. Победный мяч забил Игорь Соколов (57-я минута). Клуб из Казани (19 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Шинник» (15) располагается на 11-й строчке.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал успешное выступление бывшего полузащитника команды, игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии в итальянской Серии А.

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