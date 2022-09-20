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В «Рубине» рассказали, что Слуцкий обещал сделать Кварацхелию топ-футболистом

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал успешное выступление бывшего полузащитника команды, игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии в итальянской Серии А.
В «Рубине» рассказали, что Слуцкий обещал сделать Кварацхелию топ-футболистом
  • РИА Новости

«Слуцкий рад, что приложил руку к становлению игрока. Это часть труда тренера. Он после первого занятия с Хвичей сказал: «Может быть, я буду работать в «Рубине» только для того, чтобы из него сделать топ-футболиста», — цитирует Яровинского Metaratings.

24 марта Кварацхелия расторг контракт с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Он стал играть за «Динамо» Батуми, откуда перешёл в «Наполи».

В нынешнем сезоне он провёл семь матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и сделал один результативный пас.

Ранее Кварацхелия установил рекорд сезона в Лиге чемпионов.

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