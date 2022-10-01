Левитин: решение IIHF даёт надежду на допуск россиян к турнирам к 2026 году

Помощник президента России Игорь Левитин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) о допуске сборной России в высший дивизион чемпионата мира.

«Недавно IIHF приняла решение о допуске сборной России в высший дивизион без определения сроков возвращения. Будем надеяться, такие последние заявления говорят о том, что к зимней Олимпиаде наши спортсмены вернутся», — цитирует Левитина ТАСС.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF.





