Дзюба не попал в стартовый состав «Адана Демирспор» в матче с «Галатасараем»
- РИА Новости
Российский нападающий «Демирспора» Артем Дзюба не попал в стартовый состав. Экс-форвард петербургского «Зенита» начнёт матч на скамейке запасных.
Игра начнётся в 20:00 мск.
«Демирспор» (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (16) располагается на третьей строчке.
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.
Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что Дзюба в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) хотел переехать в Турцию.