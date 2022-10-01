Дзюба не попал в стартовый состав «Адана Демирспор» в матче с «Галатасараем»

«Адана Демирспор» в матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу примет на своём поле «Галатасарай».

Российский нападающий «Демирспора» Артем Дзюба не попал в стартовый состав. Экс-форвард петербургского «Зенита» начнёт матч на скамейке запасных.

Игра начнётся в 20:00 мск.

«Демирспор» (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (16) располагается на третьей строчке.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что Дзюба в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) хотел переехать в Турцию.