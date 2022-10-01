Mercedes оштрафован на €25 тысяч за пирсинг в носу Хэмилтона
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Об этом сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA). Представители команды были вызваны к стюардам за некорректно заполненную форму по делу о том, что в носу Хэмилтона находился пирсинг. В Mercedes заявили, что не знали об этом, поэтому неправильно заполнили форму.
Также к судьям был вызван британский пилот. Он рассказал, что врачи посоветовали ему не вынимать пирсинг из-за гноения, и предоставил все документы. В связи с этим стюарды решили не наказывать гонщика.
В начале нынешнего сезона FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.
У Хэмилтона проколоты оба уха и нос.
Ранее сообщалось, что Хэмилтона вызвали к стюардам по окончании третьей тренировки Гран-при Сингапура.