Mercedes оштрафован на €25 тысяч за пирсинг в носу Хэмилтона

Команда «Формулы-1» Mercedes получила штраф в размере €25 тыс. за пирсинг в носу у семикратного чемпиона британца Льюиса Хэмилтона.

Об этом сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA). Представители команды были вызваны к стюардам за некорректно заполненную форму по делу о том, что в носу Хэмилтона находился пирсинг. В Mercedes заявили, что не знали об этом, поэтому неправильно заполнили форму.

Также к судьям был вызван британский пилот. Он рассказал, что врачи посоветовали ему не вынимать пирсинг из-за гноения, и предоставил все документы. В связи с этим стюарды решили не наказывать гонщика.

В начале нынешнего сезона FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос.

Ранее сообщалось, что Хэмилтона вызвали к стюардам по окончании третьей тренировки Гран-при Сингапура.