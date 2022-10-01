Хэмилтон вызван к стюардам за нарушение кодекса FIA, отвечающего за украшения

Британского автогонщика команды «Формулы-1» Mercedes, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона вызвали к стюардам по окончании третьей тренировки Гран-при Сингапура.

Об этом сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (FIA). Приложение L третьей главы кодекса FIA, в связи с нарушением которого вызвали британского пилота, отвечает за украшения, гоночную экипировку и ремни безопасности. Во время третьей практики Хэмилтон с открытым забралом шлема попал на видео, на котором заметен пирсинг у него в носу.

В начале нынешнего сезона FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос.

Ранее сообщалось, что гонщик из Монако Шарль Леклер (Ferrari) стал быстрейшим в третьей сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при Сингапура.