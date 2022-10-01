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Масалитин о матче ЦСКА — «Химки»: обе команды играли плохо

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру армейского клуба в матче с «Химками» в 11-м туре чемпионата России.
Масалитин о матче ЦСКА — «Химки»: обе команды играли плохо
  • РИА Новости

«Обе команды играли плохо. Особенно мне не понравился ЦСКА. А так по построению и организации — у красно-синих мяч не держался, было очень много брака в средней линии. Не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с недооценкой соперника. У команды наметился физический спад», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что если бы у армейского клуба были силы, то она бы показывала другой футбол. По его словам, он будет болеть за Чалова, чтобы тот стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе столичного клуба мячи забил Фёдор Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Магомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восьмью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче РПЛ с ЦСКА.

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