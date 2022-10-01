Гогниев: ЦСКА ничем не удивил «Химки»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Хорошая и интересная игра. Ошибки не позволили победить, игру ЦСКА мы разобрали, они нас ничем не удивили. Просто были сильнее. Моя команда мне понравилась», — приводит слова Гогниева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболистам тяжело настраиваться, когда нет результата. По его словам, психология подводит.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе столичного клуба мячи забил Фёдор Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Магомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с задолженностями перед игроками в подмосковном клубе.