Гол Галлахера принёс «Челси» победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в девятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра на стадионе «Селхерст Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Грэма Поттера.

В составе лондонского клуба мячи забил Пьер Обамеянг (38-я), Коннор Галлахер (90-я). У «Кристал Пэлас» отличился Одсонн Эдуард (7-я).

«Челси» имеет в своём активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с шестью баллами находятся на 16-м месте.

Ранее «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в концовке матча АПЛ.