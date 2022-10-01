Сенников: надеюсь, что «Локомотив» с «Уралом» сыграет так, как в матче с «Химками»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надеюсь, что «Локомотив» с «Уралом» сыграет так, как в матче с «Химками», — агрессивно и в атакующем стиле. «Урал» как раз подходящая команда для этого — они играют от обороны», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

По его словам, «Локомотиву» нужно создавать моменты и атаковать. Он также подчеркнул, что к уральской команде нужно относиться серьёзно.

Встреча 11-го тура между «Локомотивом» и «Уралом» пройдёт 1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Локомотив» после десятого тура РПЛ с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с четырьмя баллами расположился на 15-й позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура чемпионата России.