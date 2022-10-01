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Мостовой: «Локомотив» обязан громить «Урал»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура чемпионата России.
Мостовой: «Локомотив» обязан громить «Урал»
  • РИА Новости

«По логике вещей «Локомотив» обязан громить «Урал» на кураже. После «Спартака» мы покритиковали Педриньо, а тут четвёрку отгрузил, так ещё и все голы хорошие. Посмотрим, что будет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, железнодорожники упустили очень много с начала сезона и клубу нужно набирать очки.

Встреча 11-го тура между «Локомотивом» и «Уралом» пройдёт 1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Локомотив» после десятого тура РПЛ с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с четырьмя баллами расположился на 15-й позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о целях команды в Кубке России в сезоне-2022/23.

 

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