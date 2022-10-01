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Александр Кержаков — о тренерской работе: у меня были переговоры с одним клубом РПЛ

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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, почему отказался от работы в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Александр Кержаков — о тренерской работе: у меня были переговоры с одним клубом РПЛ
  • РИА Новости

«На данный момент переговоры ни с кем не веду, предложений сейчас нет. У меня были переговоры с одним клубом РПЛ относительно недавно, но не более того. Мы не договорились по бытовым вопросам, поэтому не срослось. Сейчас нет таких предложений, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

Кержаков по окончании сезона-2021/22 покинул пост главного тренера «Пари НН». Его место занял Михаил Галактионов.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Пари НН» и красно-белыми.



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