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Родионенко заявила, что довольна результатами гимнастов сборной России на Спартакиаде

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко оценила выступление гимнастов на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.
Родионенко заявила, что довольна результатами гимнастов сборной России на Спартакиаде
  • РИА Новости

«Радует в основном, что наши сборники показали очень хорошие программы. Мы довольны результатами. Не было сегодня падений и у девочек, и у мальчиков», — цитирует Родионенко ТАСС.

Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный стал первым в опорном прыжке Спартакиады.

Гимнастический турнир Спартакиады проходил в Казани.

Ранее Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере.



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