Родионенко заявила, что довольна результатами гимнастов сборной России на Спартакиаде
- РИА Новости
«Радует в основном, что наши сборники показали очень хорошие программы. Мы довольны результатами. Не было сегодня падений и у девочек, и у мальчиков», — цитирует Родионенко ТАСС.
Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный стал первым в опорном прыжке Спартакиады.
Гимнастический турнир Спартакиады проходил в Казани.
Ранее Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере.