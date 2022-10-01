Родионенко заявила, что довольна результатами гимнастов сборной России на Спартакиаде

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко оценила выступление гимнастов на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.

«Радует в основном, что наши сборники показали очень хорошие программы. Мы довольны результатами. Не было сегодня падений и у девочек, и у мальчиков», — цитирует Родионенко ТАСС.

Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный стал первым в опорном прыжке Спартакиады.

Гимнастический турнир Спартакиады проходил в Казани.

Ранее Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере.





