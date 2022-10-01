Созин: пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один
- РИА Новости
«Я прочитал слова депутата Терюшкова о том, что ему такой РФС не нужен. В связи с этим у меня появилось предложение — пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один, он же всё умеет», — приводит слова Созина «Чемпионат».
Он также заявил, что депутат точно знает, нужны ли российским клубам легионеры, кто должен стать во главе национальной команды. По словам Созина, Терюшков с его активностью и уверенностью в себе может экспериментировать над российским футболом.
«А когда за два года он всё развалит, то мы будем умолять Дюкова вернуться и всё исправить», — добавил он.
Терюшков заявил, что ему не нужен такой РФС, который не может включить в чемпионат России клубы из Крыма и Севастополя.
Ранее Терюшков высказался о возможном вхождении футбольных клубов Крыма в российские чемпионаты.