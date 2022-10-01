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Созин: пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один

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Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин ответил члену наблюдательного совета «Химок» Роману Терюшкову, которой выступил с критикой РФС.
Созин: пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один
  • РИА Новости

«Я прочитал слова депутата Терюшкова о том, что ему такой РФС не нужен. В связи с этим у меня появилось предложение — пусть Дюков и весь РФС уходят в отставку, а Терюшков справится и один, он же всё умеет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он также заявил, что депутат точно знает, нужны ли российским клубам легионеры, кто должен стать во главе национальной команды. По словам Созина, Терюшков с его активностью и уверенностью в себе может экспериментировать над российским футболом.  

«А когда за два года он всё развалит, то мы будем умолять Дюкова вернуться и всё исправить», — добавил он.

Терюшков заявил, что ему не нужен такой РФС, который не может включить в чемпионат России клубы из Крыма и Севастополя.

Ранее Терюшков высказался о возможном вхождении футбольных клубов Крыма в российские чемпионаты.

 

 

 

 

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