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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

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Пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако одержал победу в квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1».
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
  • Gettyimages.ru

Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 49,412 секунды. Вторым стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull (+0,022). Замкнул тройку британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,054).

Действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull занял восьмое место. Команда не дала ему завершить решающую попытку, зазвав в боксы.

17-й этап чемпионата мира пройдёт в Сингапуре на трассе Marina Bay с 30 сентября по 2 октября.

Ранее сообщалось, что Хэмилтона вызвали к стюардам по окончании третьей тренировки Гран-при Сингапура.

 

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