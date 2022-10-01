Кейн стал первым игроком, забившим 100 мячей на выезде в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд, став первым футболистом, который забил 100 мячей в гостевых матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Свой сотый мяч Кейн забил с пенальти в матче с «Арсеналом» девятого тура чемпионата Англии. На втором месте находятся экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который 94 раза поразил ворота соперников на выезде. Замкнул тройку бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер — 87 мячей.

Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Арсенала».

Кейн присоединился к «Тоттенхэму» в 2009 году и провёл за английский клуб 396 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле обыграл «Тоттенхэм» в девятом туре АПЛ.