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Кейн стал первым игроком, забившим 100 мячей на выезде в АПЛ

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд, став первым футболистом, который забил 100 мячей в гостевых матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
Кейн стал первым игроком, забившим 100 мячей на выезде в АПЛ
  • Gettyimages.ru

Свой сотый мяч Кейн забил с пенальти в матче с «Арсеналом» девятого тура чемпионата Англии. На втором месте находятся экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который 94 раза поразил ворота соперников на выезде. Замкнул тройку бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер — 87 мячей.

Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Арсенала».

Кейн присоединился к «Тоттенхэму» в 2009 году и провёл за английский клуб 396 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле обыграл «Тоттенхэм» в девятом туре АПЛ.

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