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Гвардиола считает, что с «Манчестер Сити» всё будет хорошо, даже в случае его ухода

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением, что ждёт команду в случае его ухода.
Гвардиола считает, что с «Манчестер Сити» всё будет хорошо, даже в случае его ухода
  • AFP

«Если я останусь в «Манчестер Сити», все будет идеально. А если покину клуб, он тоже будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны, и насколько хороши решения, которые они принимают», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

51-летний специалист тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение наставника с английским клубом истекает летом 2023 года.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о Гвардиоле.

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