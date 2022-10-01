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В ЦСКА объяснили, почему Зайнутдинов не попал в заявку на матч РПЛ с «Химками»

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Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов не попал в заявку клуба на матч 11‑го тура чемпионата России с «Химками».
В ЦСКА объяснили, почему Зайнутдинов не попал в заявку на матч РПЛ с «Химками»
  • РИА Новости

«В настоящее время вне общей группы находится только Бахтиёр Зайнутдинов, который приехал из сборной с небольшим повреждением. Тренерский и медицинский штабы совместно решили, что сегодня его надо поберечь — он будет готовиться к игре с «Динамо», — приводит слова Безуглова пресс‑служба ЦСКА.

24-летний полузащитник перешёл в столичный клуб в 2020 году. Он провёл за армейский клуб 63 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Игра между «Химками» и ЦСКА состоится 1 октября на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 16:30 мск.

После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее агент Карраскаля объяснил, почему футболист пропустит матч с «Химками».

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