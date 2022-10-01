Кузьмичёв: у Ваноли ребята выходили работать, а у Абаскаля они начали играть в футбол

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил работу Гильермо Абаскаля в команде красно-белых.

«Если сравнивать Абаскаля с предыдущим тренером Ваноли, то у итальянца ребята выходили работать, а у Абаскаля они начали играть в футбол. Ещё не всё получается, но для болельщиков это более интересный футбол, результативность повысилась», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Встреча между «Пари НН» и «Спартаком» пройдёт 2 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» (19 очков) по итогам десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Абаскаль 10 июня 2022 года был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Пари НН» и красно-белыми.