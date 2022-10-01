Караваев: в Бишкеке сборная России зарядилась положительными эмоциями

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями от товарищеского матча с командой Киргизии.

«В Бишкеке пришли болельщики, собрался полный стадион. Чувствовалось, что это игра именно за сборную. Всё супер. Зарядились положительными эмоциями», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова прошла товарищеская игра между сборными России и Киргизии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Караваев заявил, что не испытывал эйфории после назначения капитаном сборной России.