Караваев: в Бишкеке сборная России зарядилась положительными эмоциями
- РИА Новости
«В Бишкеке пришли болельщики, собрался полный стадион. Чувствовалось, что это игра именно за сборную. Всё супер. Зарядились положительными эмоциями», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».
Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова прошла товарищеская игра между сборными России и Киргизии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Ранее Караваев заявил, что не испытывал эйфории после назначения капитаном сборной России.