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Караваев: в Бишкеке сборная России зарядилась положительными эмоциями

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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями от товарищеского матча с командой Киргизии.
Караваев: в Бишкеке сборная России зарядилась положительными эмоциями
  • РИА Новости

«В Бишкеке пришли болельщики, собрался полный стадион. Чувствовалось, что это игра именно за сборную. Всё супер. Зарядились положительными эмоциями», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова прошла товарищеская игра между сборными России и Киргизии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. 

Ранее Караваев заявил, что не испытывал эйфории после назначения капитаном сборной России.

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