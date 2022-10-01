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Караваев заявил, что не испытывал эйфории после назначения капитаном сборной России

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от выхода на поле в статусе капитана национальной команды России по футболу.
Караваев заявил, что не испытывал эйфории после назначения капитаном сборной России
  • РИА Новости

«С тех пор, как Валерий Георгиевич возглавил сборную, у нас много капитанов было, так что к этому стоит относиться спокойно. Конечно, приятно, но никакой эйфории точно нет», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

По его мнению, каждый игрок национальной сборной чувствует большую ответственность, потому что представляет свою страну.

Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова прошла товарищеская игра между сборными России и Киргизии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой не принёс извинения за свои оскорбительные слова.

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