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Писарев нецензурно ответил на вопрос об Александре Мостовом

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Александр Мостовой не принёс свои извинения за оскорбительные слова.
Писарев нецензурно ответил на вопрос об Александре Мостовом
  • РИА Новости

В разговоре с журналистами перед матчем Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» Писарев нецензурно ответил на вопрос о том, извинился ли перед ним Мостовой. Тренер сборной России признался, что не обращает внимания на подобные высказывания.

Напомним, что Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищеский матч между Россией и Киргизией, назвал Писарева «аферистом». Это случилось в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.

Ранее Мостовой поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

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