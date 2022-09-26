Мостовой: в Европе нет такого, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной, — это несопоставимо

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной, — это вообще несопоставимо. Приведу один пример. Перед чемпионатом мира 2018 года в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом, — через два часа его убрали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что в такой огромной стране, как Россия, это неприемлемо. По его словам, сейчас любой спортивный человек может руководить отечественной сборной.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. По руководством Карпина сборная России в восьми матчах одержала шесть побед и потерпела одно поражение, ещё одна игра закончилась вничью. Он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.