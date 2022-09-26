Булыкин: Карпин не должен совмещать должности в сборной и клубе

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе с поста главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Если он останется так же в сборной и клубе, то не стоит продлевать контракт со сборной. Тренер должен быть всегда абстрагирован от клубных дел и просматривать всех потенциальных футболистов», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед и потерпела одно поражение, ещё одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном уходе из сборной России.