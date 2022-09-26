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Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды.
Карпин прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной России
  • РИА Новости

«Это не ко мне вопросы, а к Telegram-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают. Я ничего не знаю», — цитирует Карпина РИА Новости.

Напомним, что контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью. Карпин совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Ранее Никита Баженов заявил, что сборной России нужно продлить контракт с Карпиным.

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