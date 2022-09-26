Баженов: сборной России по футболу нужно продлить контракт с Карпиным

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен сохранить на посту главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Контракт Карпина с РФС истекает 31 декабря 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью.

Российская команда на стадионе имени Долона Омурзакова со счётом 2:1 обыграла 24 сентября в товарищеском матче сборную Киргизии.

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.







