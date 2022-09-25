Уткин — о матче между сборными России и Киргизии: победа есть победа

Полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.

«Выиграли — хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол. Но победа есть победа. Зряче ли я бил в эпизоде с голом? Нет, я просто бил. Атмосфера на трибунах была хорошая, полный стадион всегда радует футболистов. Хотим играть, при таком количестве болельщиков есть мотивация», — сказал Уткин на YouTube-канале сборной России.

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал результат товарищеского матча с Киргизией.