Глебов рассказал, почему сборной России было трудно играть с Киргизией

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал результат товарищеского матча с Киргизией.

«Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всё равно недопонимание. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал игру сборной Киргизии в матче с Россией.