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Янчук — о матче с Джоковичем: Сафиуллин ещё сыроват

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Тель-Авиве между россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем.
Янчук — о матче с Джоковичем: Сафиуллин ещё сыроват
  • РИА Новости

«Сафиуллин ещё сыроват. Потенциал у него неплохой, он подтянулся. Однако ему ещё не хватает опыта и уверенности в себе. Это приходит со временем, а у него ещё мало таких стартов», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у российского теннисиста мало шансов в матче с Джоковичем. По его словам, если Сафиуллин поверит в себя, то матч может получиться.

Серб вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве, где сыграет с Сафиуллиным. Игра пройдёт 1 октября. Призовой фонд турнира составляет $949 тыс.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.

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