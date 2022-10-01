Тихонов считает, что «Торпедо» не проиграет «Факелу»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Торпедо».

«Ожидается очень хорошая и серьёзная игра. Потому что если выиграет «Факел», то он плюс-минус обезопасит себя от «Торпедо», которое отстаёт всего на четыре очка», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

По его мнению, «Торпедо» на данный момент выглядит неплохо в чемпионате России и не проиграет «Факелу».

Игра между «Факелом» и «Торпедо» состоится 2 октября на стадионе «Центральный». Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».