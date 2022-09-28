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Тренер «Торпедо» — о незабитом пенальти в матче с «Уралом»: будем разбираться

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Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Тренер «Торпедо» — о незабитом пенальти в матче с «Уралом»: будем разбираться

«В тренировочном процессе каждая команда всегда тренирует пенальти. Казалось, что Марк Коста хорошо исполняет. Почему именно он взял мяч — будем разбираться. Может, он так был уверен. К сожалению, мы не забили», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Торпедо» уступил в Екатеринбурге «Уралу» со счётом 0:1. Победный мяч забил на первой минуте матча Алексей Каштанов. В концовке матча Коста (85-я) не смог реализовать пенальти.

«Урал» (шесть очков) занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Торпедо» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

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