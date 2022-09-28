Геркус — о поражении от «Урала»: пропустили мяч после цепочки ошибок
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Второй тайм понравился, первый — нет. Гол пропустили после цепочки ошибок — не вышли из раздевалки. Потом слишком долго приходили в себя, перестраивали игру», — цитирует Геркуса ТАСС.
По его мнению, «Торпедо» во втором тайме заиграло лучше, поэтому стали появляться опасные моменты.
«Но снова незабитый пенальти оставляет нас без очков. Обидно. Сделаем выводы», — добавил президент московской команды.
«Торпедо» уступил в Екатеринбурге «Уралу» со счётом 0:1. Победный мяч забил на первой минуте матча Алексей Каштанов.
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