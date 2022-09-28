Геркус — о поражении от «Урала»: пропустили мяч после цепочки ошибок

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение от екатеринбургского «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

«Второй тайм понравился, первый — нет. Гол пропустили после цепочки ошибок — не вышли из раздевалки. Потом слишком долго приходили в себя, перестраивали игру», — цитирует Геркуса ТАСС.

По его мнению, «Торпедо» во втором тайме заиграло лучше, поэтому стали появляться опасные моменты.

«Но снова незабитый пенальти оставляет нас без очков. Обидно. Сделаем выводы», — добавил президент московской команды.

«Торпедо» уступил в Екатеринбурге «Уралу» со счётом 0:1. Победный мяч забил на первой минуте матча Алексей Каштанов.

Ранее в «Локомотиве» объяснили отсутствие Дмитрия Баринова в заявке на матч Кубка России с «Химками».





