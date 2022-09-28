В «Локомотиве» объяснили отсутствие Баринова в заявке на матч Кубка России с «Химками»
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«Дмитрий Баринов вернулся из расположения сборной России с простудой, и тренерским штабом было принято решение не задействовать игрока в сегодняшнем матче. Здоровья, Дима», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.
Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
«Локомотив» сыграет с «Химками» в матче Кубка России. Начало — в 17:30 мск.
Ранее бывший президент «Локомотива» оценил шансы полузащитника Баринова перейти в европейский чемпионат.