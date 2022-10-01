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В Федерации футбола Армении отреагировали на новость о том, что Талалаев может возглавить сборную

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Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян прокомментировал новость, что российский тренер Андрей Талалаев может возглавить армянскую сборную.
В Федерации футбола Армении отреагировали на новость о том, что Талалаев может возглавить сборную
  • РИА Новости

«Наша федерация не связывалась с Андреем Талалаевым и не вела со специалистом никаких переговоров. Прошло только два дня после того, как Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении», — цитирует Карапетяна Sport24.

По его словам, поиски главного тренера продолжаются. Он также подчеркнул, что потенциальных кандидатов на пост много, но официальных предложений нет.

11 сентября Андрей Талалаев официально был уволен из клуба. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года.

Ранее Сергей Ташуев высказался о своём назначении на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

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