Биатлонист Емерхонов: Черезов требует миллион из-за моего перехода в другой регион
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«Глава Удмуртской федерации Черезов не хочет просто так отдавать меня, а в Республике Татарстан готовы заплатить только 250 тысяч как базовую сумму. Но Черезов настаивает на миллионе», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».
Емерхонов добавил, что учится в Поволжском университете в Казани, поэтому его переход должен быть оформлен бесплатно. Он отметил, что большинство членов комиссии проголосовали за переход без выплаты от Татарстана.
«В обжаловании решения Иван Юрьевич написал про стипендию, которую я якобы ещё получаю от Удмуртии. Но мне ничего не приходило и не приходит, это ложь», — добавил Емерхонов.
Напомним, что биатлонист на прошедшем чемпионате России в Чайковском выступал под флагом СБР.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не покажет международные соревнования по биатлону.