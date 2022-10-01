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В рамках форума «Россия — спортивная держава» обсудили внедрение цифровых технологий в спорт

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В рамках форума «Россия — спортивная держава» прошли сразу несколько дискуссий по внедрению, продвижению и практическому использованию цифровых технологий в спортивной индустрии.
В рамках форума «Россия — спортивная держава» обсудили внедрение цифровых технологий в спорт
  • © Россия – спортивная держава

Интерес к теме связан с возможностью широкого применения цифровых технологий в спорте. Это и область подготовки профессиональных спортсменов, и проведение соревнований разного уровня, любительский и детский спорт и даже телевизионные трансляции.

«Цифровая трансформация отрасли без специализированного ГИС практически невозможна. ГИС ФКиС является ядром цифровизации домена «Спорт». Сервисы, которые коллеги продемонстрировали на семинаре, позволят не только собирать отраслевую статистику и строить аналитику, но и предоставлять клиентоцентричные удобные сервисы для всех категорий граждан — как тем, кто занимается массовым спортом, так и профессиональным спортсменам», — заявил Павел Чеботарёв, директор по развитию АНО «Цифровая экономика».

Весной началось создание домена «Спорт». Его проектируют Минспорт России, ФКУ «ГосТех», ПАО «Сбербанк», Координационный центр при Правительстве РФ совместно с заинтересованными представителями отрасли физической культуры и спорта в рамках разработки и реализации информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

ГИС ФКиС является централизованной основой IT-архитектуры, в которую входит аналитическая обработка данных. ГИС ФКиС строится на платформе ГосТех — это единственная система, которая создаётся на платформе с нуля. На этапе текущего пилотного эксперимента успешно используется цифровая платформа Сбера. Её компоненты полностью импортозамещённые, обеспечивают надёжность и стабильность функционирования всех государственных информационных систем (ГИС). Платформа соответствует стандартам государственного и корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надёжности, она стала фундаментом цифровой трансформации федеральных и региональных ведомств и организаций.

Ранее в Минспорте назвали даты проведения очередных зимних российско-китайских игр.

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