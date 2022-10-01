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Медведев считает, что по уровню участников турнир ATP в Астане не уступает ТБШ

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдёт в Астане.
Медведев считает, что по уровню участников турнир ATP в Астане не уступает ТБШ
  • Gettyimages.ru

«Состав выглядит очень сильным, как на «Мастерсах» или Больших Шлемах. Однозначно, все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными», — цитирует Медведева официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

По словам российского спортсмена, он постарается пройти как можно дальше по турнирной сетке. При этом Медведев отметил, что будет сконцентрирован на своей игре.

Медведев принял участие в жеребьёвке. Россиянин в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Турнир пройдёт 3—9 октября.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что россиянин Роман Сафиуллин окажет сопротивление Новаку Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.

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