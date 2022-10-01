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Чанов: Акинфеев подтверждал и подтверждает свой класс

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Бывший тренер вратарей московского клуба Вячеслав Чанов рассказал, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает подтверждать свой высокий класс, но помимо него в России есть хорошие вратари.
Чанов: Акинфеев подтверждал и подтверждает свой класс
  • РИА Новости

«Игорь подтверждал и подтверждает свой класс. Кто‑то начинает говорить, что ему уже 36 лет, скоро 37 и т. д. Но если посмотреть в сторону европейских чемпионатов, то там есть вратари, которым по 40 лет, и они достойно играют. Так что всё зависит только от Игоря», — цитирует Чанова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в чемпионате России есть хорошие вратари. По его словам, тренер голкиперов Виталий Кафанов работает в правильном направлении, так как хочет посмотреть в деле игроков с высоким потенциалом.

36-летний голкипер в мае подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 716 матчей, 302 из которых отстоял на ноль.

Ранее Чанов высказался об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сезоне-2022/23.

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